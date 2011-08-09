标普称调降美国评级有理 穆迪称美国仍具AAA信用

* 奥巴马称尽管某个机构会说什麽,但美国仍是AAA评级国家

* 穆迪警告称,美国可能需要采取更多举措以避免下调评级

* 惠誉迄今沉默不语

路透纽约8月8日电---评级机构标普周一重申了上周决定调降美国评级的理由,并依然因此遭到批评,但穆迪表示,美国仍具备AAA评级的特质.

美国总统奥巴马不再严厉批评标普.之前,美国高级政府官员指责标普错误判断了华府进一步减赤的政治前景.

"市场将呈震荡走势,但这是美国.无论某个机构会说什麽,我们过去是AAA评级国家,将来也仍然是,"奥巴马称.美股周一大跌,为去年11月以来首次失守11,000点关口.

奥巴马表示,对于解决美国债务问题他自有一套看法,将提出相关建议.他还再次宣称有必要提高向富有美国人征税,并对成本很高的大众福利项目进行调整.

一位穆迪资深分析师表示,美国需要尽快削减债务负担,否则穆迪也会调降该国评级,美国所拥有的时间并不多.

惠誉目前为止保持沉默,该机构此前曾允诺将在8月末以前出炉一份有关美国评级的全面检视报告.

标普高层官员目前正轮番在电视访谈节目上露面,并且召开了一次客户电话会议,以解释其上周五调降美国评等的理由.标普的调降行为引发全球股市大跌,并招致美国政府的强烈指责.

标普的主权评级部门主管David Beers周一稍早在接受Reuters Insider采访时称,"没有任何债券发行方愿意看到或乐于见到他们的评级被我们调降.但众所周知,我们不止一次的干过调降主权债信评级的事情,因此对于遭到政府抨击并不陌生."

"我们的任务是向我们的评级用户解释我们为何做出这样的决定,最终投资者将评定我们的研究结果,并决定是否认同我们的观点."

之後标普官员在与客户和媒体的电话会议中,解释了对未来10年美国公共净债务的计算为何出现2万亿美元差异的问题.

标普主权评级委员会负责人John Chambers表示,该数字根据美国超党派国会预算办公室两份不同的经济前景预估得出,其中一份假定政府可自由支配支出增长速度等同于GDP增速,而另一份预估则假定支出增速将同步于消费者物价成长速度.

Chambers称,标普最初曾利用第一种情况来弥补政府料将出现的收入亏损,其中包括布什时代的减税政策等原因.标普认为该政策在2013年仍将维持不变.

在与美国财政部协商之後,标普改采了政府可自由支配支出增速更低的假设.但Chambers表示,这并不足以使该机构改变下调美国债信评级的决定.

标普官员表示,降级决定主要基于这样一种观点,即认为美国政治太不牢靠且政见分歧太大,无法确保明年采行更多的减赤举措.

**穆迪警告**

美国穆迪投资服务公司(Moody's)8月2日确认了对美国Aaa的债信评级,展望为负面.穆迪解释称,美国国会议员们明年提出额外的减赤措施并非"一定不可能".

如果到2013年底时美国此举归于失败,则可能导致穆迪下调其评级,穆迪分析师Steven Hess接受路透采访时说.

他并表示,如果当前减少预算赤字的计划未能产生"可信的"结果,则穆迪亦有可能更早就调降美国债信评级.

Hess说,"如果进一步削减赤字的进程最终结果并非那麽的可信,再加上经济表现,可能导致(穆迪)提早对美国债信评等采取行动."

他称,即使9,170亿美元预算削减计划已然获得共和党和民主党的支持,但对其长期可执行性存疑.

该计划中赤字削减部分,大多来自于国会每年批准的任意支出项目的增长放慢,该类支出涵盖从军队到食品检验等所有环节.

"有人可能对此提出质疑,"Hess说,"我们的确相信这在短期内是可信的,但我们对其长期可执行性存在疑问,因为未来的国会可随时对此作出改变."(完)

--编译/审校 李爽/高琦/侯向明/程琳/隋芬

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