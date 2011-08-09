日财相将辞职并角逐党魁--媒体

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透东京8月9日电---日本媒体周二报导称,财务大臣野田佳彦已决定,在议会通过关键的允许政府通过发债为预算筹资的议案後,他将立即辞职,并角逐执政党的党内领袖.
报导引述几名消息人士的话称,野田佳彦料将在周二稍晚表达这一意愿.
现年54岁的野田佳彦一直被视为接替现任首相菅直人的热门人选.菅直人已表示愿意下台,但未说明何时.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。