标普调降部分仰赖美政府金融体系的机构评级

* 标普调降结算中心和存托机构的评级

* 调降对象包括保险业者、房贷美、房利美

路透纽约8月8日电---标准普尔周一将美国金融系统部份主要渠道的信用评级调降一级至AA+,包括从结算中心至政府的抵押机构.

标普此举是因为该公司在上周五调降美国主权债信评等,这项决定使其重新检视那些金融健全性高度仰赖联邦政府的单位.

标普认为,美国国会和奥巴马总统在缩减预算赤字和债务负担方面做得不够.

奥巴马说,他希望标普调降美国评级能令国会重新意识到应对长期赤字的紧迫性,并称光凭削减开支不能实现减赤.奥巴马发表上述言论後美国公债价格涨势暂歇,美国股市则加速下跌.

公司债发行缓缓暂停下来,即便是知名投资富豪巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)在这次大规模评等修正中都受影响.标普确认其"AA+"评等,但将该公司评等展望降至负向.

四家负责结算和处理交易、对美国金融市场日常运作至关重要的机构,评等从"AAA"被调降为"AA+".包括Depository Trust Co、National Securities Clearing Corp、Fixed Income Clearing Corp和Options Clearing Corp (OCC).

OCC董事长Wayne Luthringshausen称,"评等的改变对OCC的运作,或我们承担对OCC结算会员义务的能力并没有影响."

然而摩根士丹利(MS.N)警告,"由于这次美国政府债务遭遇史无前例的不利债信评等行动,其对全球市场和我们业务、金融形势及流动性的最後影响都无法预料,而且可能不会立即显现出来."

标普--唯一一个调降美国最高信用等级的评级机构--称此调降将令这些机构有所约束,因为"它们各自的业务及所持有的资产集中在国内市场."

"我们对其存托或结算运作在根本上是健全的这种看法并未改变."标普说.

标普称基于宏观经济和美国市场的长期稳定性,给予这四家结算中心"负面"展望.

标普同时也调降73个由银行、州、县及市发起的基金评级,调降幅度最高达两级,因为这些基金直接或间接投资于美国公债及美国政府机构证券.

美国市政市场开始得到更多指引,因标普将部份有担保工业收益债券评级调降至AA+.标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯说,目前有13州的评级为AAA,标普正在评估美国债务整并计画对州和市政府预算的影响.

一如所料,标普将抵押贷款机构房利美FNMA.OB、房贷美FRE.N评级调降一级至AA+,这两家政府发起企业(GSE)是美国房屋抵押市场的核心.房贷美发言人Doug Duvall对此不予置评.目前尚未取得与房利美发言人的联系.

联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)的评级也被降至AA+.(完)

--编译 李婷仪/张若琪;审校 张荻/程琳

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