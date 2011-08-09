A股当前不宜再过分看空--中证报

路透北京8月9日电---在美国评级调降拖累中国股市大跌後,中国证券报周二发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空.

保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,直接搅翻亚洲金融市场,大陆股市亦同现"黑色星期一".周一沪综指收跌3.79%,创近九个月来最大单日跌幅.

"对于A股投资者来说,一方面要警惕美债危机放大效应的心理影响,另一方面要充分认识到,决定当前A股运行方向的内在因素仍然健康,...大幅下跌後的股市也在一定程度上具备了可操作性."中证报称.

社评指出,中国经济软着陆态势进一步明确,预计今明两年国内生产总值(GDP)增幅维持在8%以上不成问题.而消费品、生产资料和房地产价格构成的广义通胀水平下半年下行趋势基本确立,预计四季度通胀压力将真正缓解,货币政策赢得回旋馀地.

而中国主要官方媒体--新华社周一晚间亦强调,中国经济的基本面并未发生重大变化,在全球股市震荡的情况下,国内股市的波动应属正常,无需惊慌,更没有必要对经济前景过度悲观.

中国今日将公布备受关注的7月居民消费价格指数(CPI)等宏观数据,路透此前调查显示,7月CPI预计同比上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位. 为抑制高企的通胀压力,中国央行自去年10月来已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

此外,中证报并指出,支撑A股的内在因素还包括,上市公司盈利增长整体上仍然良好,尤其是银行等权重行业;二级市场估值中枢已处于合理区间下限,令A股继续下跌空间有限.

"银行业上半年业绩增速将达30%,保守测算银行全年业绩增长可维持在20%以上.今年A股整体业绩增速依然能维持在18%以上."该社评预计.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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