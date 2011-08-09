统计局称中国经济增长动力仍强劲

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京8月9日电---中国国家统计局副局长谢鸿光撰文称,从当前及今後一个时期看,中国经济增长的动力仍然强劲,经济增速快速回落的风险比较小;而投资也可望继续保持较快增长.
统计局网站刊登该文指出,下半年中国经济发展面临的国内外环境依然十分复杂,运行中还存在不少不稳定、不确定因素.
"经济增速在一定范围波动是一种正常的经济现象,没有波动倒不正常,...当前我国经济虽有小的波动,但运行态势总体稳定良好."谢鸿光称.
文章并表示,坚持宏观经济政策取向不动摇,继续保持政策的连续性和稳定性,提高政策的针对性、灵活性、前瞻性,进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系.
中国人民银行此前亦强调,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
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