中兴通讯上半年智能手机销量增四倍

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 上半年终端产品总出货量达6,000万,同比增长30%
* 上半年手机出货3,500万部,智能手机销量同比增400%
* 目标为下半年智能终端出货量达1,200万部
记者 黄运涛
路透香港8月9日电---受欧美市场增长强劲拉动,中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ),今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.
该公司周二在一份新闻稿中并称,其上半年终端产品总出货量达6,000万部,同比增长30%.
中兴同时指出,公司在主要的四个市场(中国,北美,欧洲和拉丁美洲)的占有率都实现了增长.期内,美国市场手机销量增长300%,欧洲增长逾30%,中国市场增长逾20%.
该公司并计划今年下半年发布逾30款智能终端,目标为智能终端出货量达1,200万部(上半年出货量为500万部).
中兴还提到,旗下Blade品牌手机现时为中国日销量最高的Android操作系统智能手机,日均销量达1.6万部,预计今年总销量将达500万部.
新闻稿并援引咨询公司IDC的一份报告称,中兴已跻身全球第五大手机供应商.
中兴的终端产品包括手机、上网卡和上网本等.公司此前称,目标为2011年终端产品出货量达1.2亿部,并计划在五年内跻身全球手机供应商前三名.
中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]亦正大举进军消费设备领域.华为公司终端设备部门上半年出货量达7,200万部,同比增长近40%.
中兴通讯H股周一收报21.10港元,过去一个月累计下跌约24%.(完)
--审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。