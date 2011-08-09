香港《文汇报》市场以矛盾心态期待美国QE3

8月9日社评

标普上周六下调美国主权信用评级後,星期一的亚洲股市继续上周五的跌势,恐慌和避险情绪浓厚,港股一度再跌900余点.昨晚纽约股市早段亦大幅下挫.尽管量化宽松政策导致美元贬值,加剧全球通胀,受到广泛批评,但为了避免全球股市崩盘,市场不得不期待美国推出QE3,也希望欧盟启动债券回购计划,向市场投放流动性,以稳定市场信心.显然,市场是以矛盾的心态面对极有可能将要推出的第三轮量化宽松政策.然而,量化宽松政策具有严重的後遗症,不可无限度地反覆运用.对于美欧而言,还应同时出台能够让市场重建信心的经济政策.

美国过去两轮量化宽松政策,在一定程度上遏制了通缩导致的市场恐慌和股市崩盘,减轻了流动性紧缩对实体经济的不利影响,增加了国际流通货币,有利于经济复苏.然而,美国大印美钞,导致利率下降和美元贬值,稀释债务,降低美元资产持有者的收益,并导致热钱冲击,推高资产价格,加剧全球通胀压力.继上周全球股市经历”黑色一周”後,美国主权信用评级下调引起的恐慌情绪弥漫,全球市场信心剧跌.在此情况下,标普下调美评级,美联储推出第三轮量化宽松政策似乎已”事在必行”.标普宣布下调美国主权债务评级後,西方七国领导人密集磋商,发出明确信号,稳定市场信心,并很可能会向市场投放流动性来缓解此次危机.这说明,美国联储局宣布推出QE3,欧洲启动债券回购计划,美欧一同开水喉,避免全球股市崩盘,在目前是一个不得不作出的选择.

香港财政司司长曾俊华表示,亚洲大部分经济体均属稳健,区内的内部需求强劲,对香港有很大的支持作用.新兴市场的经济增长仍然强劲,尽管受美国主权债务评级降低影响,全球资金从股市逃亡,但这只是暂时现象.恐慌过去後,特别是美联储若推出QE3,资金仍然会再度流入新兴市场和香港.不过,美国联储局若推出QE3,长远的负面影响是美元贬值,全球通胀加剧.由于港元与美元挂钩,香港通胀属输入型,因此,香港仍会面对通胀加剧和资产泡沫上升的挑战.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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