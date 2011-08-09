更正：中兴通讯上半年智能手机销量增四倍

(公司方更正:内文终端产品出货量同比增幅"30%"有误,公司更正为"40%")

* 上半年终端产品总出货量达6,000万部,同比增长40%

* 上半年手机出货3,500万部,智能手机销量同比增400%

* 目标为下半年智能终端出货量达1,200万部

记者 黄运涛

路透香港8月9日电---受欧美市场增长强劲拉动,中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ),今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.

该公司周二在一份新闻稿中并称,其上半年终端产品总出货量达6,000万部,同比增长40%.

中兴同时指出,公司在主要的四个市场(中国,北美,欧洲和拉丁美洲)的占有率都实现了增长.期内,美国市场手机销量增长300%,欧洲增长逾30%,中国市场增长逾20%.

该公司并计划今年下半年发布逾30款智能终端,目标为智能终端出货量达1,200万部(上半年出货量为500万部).

中兴还提到,旗下Blade品牌手机现时为中国日销量最高的Android操作系统智能手机,日均销量达1.6万部,预计今年总销量将达500万部.

新闻稿并援引咨询公司IDC的一份报告称,中兴已跻身全球第五大手机供应商.

中兴的终端产品包括手机、上网卡和上网本等.公司此前称,目标为2011年终端产品出货量达1.2亿部,并计划在五年内跻身全球手机供应商前三名.

中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]亦正大举进军消费设备领域.华为公司终端设备部门上半年出货量达7,200万部,同比增长近40%.

中兴通讯H股周一收报21.10港元,过去一个月累计下跌约24%.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。