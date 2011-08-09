中国CPI创新高 但外围环境不确定或让加息延後

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.

但分析师普遍认为,在欧美经济前景高度不确定、疑云笼罩之际,中国央行可能会"投鼠忌器",加息等进一步紧缩行动可能延後.

统计局并公布,7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.5%,路透调查中值为7.3%;期内PPI环比持平.

此外,7月CPI中的食品价格同比上涨14.8%;CPI中的非食品价格同比上涨2.9%.

美国联邦储备委员会今日晚间将召开货币政策会议,预计1815GMT公布利率决议.多数分析师仍预计,联储不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.

以下为市场人士的相关评论:

--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:

CPI比此前预计稍高一点,年内通胀应该已经到顶.但後期通胀压力不会很小,还有很多变数:美国评级遭到下调後整个价格参考体系发生了变化,美元万一出现明显贬值将会推升大宗商品价格,这方面还要继续观察事态的发展.国内来看前期价格趋缓的惯性会起一定作用,但不敢太过乐观.

从政策角度来讲,可能仍然会保持特别谨慎的态度,目前还是处于观察或者讨论期;最好等到新的国际重大事件发展到一定程度,可以对未来的情况作出预期时,再相应出政策.

短期来看政策可能会趋于缓和,国外经济前景恶化使政策趋缓的空间大了一点.政府也需要考虑通胀和经济增长本身的关系,...如果政府认为美元贬值是无力控制的事情,对经济增长的呵护可能会更明显,资金面上会有一定放松,也会容忍一定程度的通胀.

从目前的情况来看,个人认为比较好的办法是在国外经济可能出现明显衰退时,把国内存款准备金降下来,把利率提上去,这样会给银行在资金面上有更大的调节馀地.对资金量的控制大,对经济增长的风险也大.企业只要能拿到钱,就算价格高一些,它们能完成增长,对整体经济情况也会好一些.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

7月份CPI同比涨6.5%这个数字还是符合市场预期的,食品这块环比上涨得比较大.我们预计7月份是个相对高点,8月份往回走的可能性是比较大的,预期8月份CPI同比上涨6.1%左右.

其中,食品类环比可能会升0.4%左右,非食品这块大概在0.下半年大家认为CPI会逐渐回落,回落的速度会比较慢一些.可能四季度会回到4%-5%之间,4.5%的终值可能性为大.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

CPI符合我们之前的预期,显示当前中国的通胀压力仍较大.

目前大宗商品价格虽然出现了下跌,但我们无法判断这种下跌是否会持续,还是会短暂下跌後即出现反弹.现在,西方主要经济体都在进一步宽松货币政策,这亦会加大中国控制通胀的压力.

所以我们仍维持今年年内还将加息1-2次的判断,但从时间上看,要等到国际金融市场企稳後,中国央行才会采取行动.

--中国农业银行总行战略规划部 付兵涛:

本月CPI和PPI数据与预期基本相吻合,说明通胀压力很大,食品和非食品价格价格涨得很快,预计8月数据甚至9月份的通胀压力仍会比较大,不排除8月CPI继续冲高的可能性.

尤其是国际情况比较复杂,金融市场动荡,情况不好等预期,外部冲击影响虽然不会马上引发中国的输入性通胀,但对中国经济增长的预期会有影响,可能引发外需下降,中国需求回落,物价向上走的趋势没有改变.除了外部情况,国内的劳动力成本上升对物价的影响愈发明显.

考虑到美国主权评级被下调引发金融市场的剧烈波动,中国宏观政策可能更加慎重,近期中国可能不会加息,因加息将引发利差进一步加大,从而导致的热钱流入压力.

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

与我们的预期一致.7月主要是食品价格,特别是猪肉价格的推动.而我们看到7月下旬以来猪肉价格出现小幅调整.预计下个月将有所回落.

所以我们认为,7月CPI涨幅是年内的顶,下半年仍保持逐月回落的态势.

如果原来只考虑7月价格数据的话,央行是应该加息,但目前美国数据很差,国际金融市场动荡,预计7月乃至今年都不会加息了.

就算有QE3出来,那就意味着全球经济更糟,需求更弱.多印钞票也要有需求的支撑才能转为价格上涨.所以美国经济和货币状况不会改变中国通胀下半年回落的态势.

--中信证券首席分析师 诸建芳:

7月CPI再创新高,国内通胀压力很大,央行的货币政策还需要考虑外围因素,看其他国家的利率等政策,料会采取比较谨慎的态度,从紧的货币政策在下半年料会转为稳定趋势.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

7月CPI涨幅再创新高有点超出市场预期,此前市场都预计会在6.2%左右.推涨主要原因仍是猪肉价格上涨,7月上旬猪肉价格涨幅仍较多,加之翘尾因素对7月CPI仍有影响.

尽管CPI再创新高,但央行并没有加息,主要是考虑到上周末标普调降美国评级,全球金融市场出现"黑色星期一",使外围因素变得更不确定,也加剧了国内宏观调控的难度.

基于此,短期内政策不宜再收紧,包括加息,政策的重点应更多关注经济增长方面.回想2008年三季度金融危机发生时的情况,当时国内也是通胀很高,政策一味收紧,但三季度经济一下子快速下滑,应吸取上次的教训.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

前期过快上涨的猪肉价格已经开始逐步趋稳,翘尾因素影响也正逐渐减弱,因此我们认为7月份6.5%的涨幅基本可以确定为年内高点.但考虑到当前成本压力的增大,下半年通胀也难以快速回落,全年CPI恐难以低于4.5%.

对于政策层面,基于目前通胀压力并没有减轻,我们认为还会继续保持目前的紧缩力度.由于CPI拐点基本可以确定,目前外围经济体形势不容乐观,国内经济恐将受到一定程度的拖累.

考虑到前期提出的政策的前瞻性,我们认为进一步收紧的可能性不大,近期加息亦没有太多的必要性和紧迫性.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

7月CPI再创新高,符合预期,主要与食品价格大幅上涨有关系.预计7月CPI已达高点,8月开始CPI涨幅料开始缓慢回落,但真正大幅回落要等到10月之後.

PPI环比持平,同比涨幅扩大主要与去年较低基数有关系.

政策方面,印证了防通胀仍然是第一要务.在这种情况下,除非经济出现大的风险,还是需要出台新的紧缩政策稳定一下通胀预期,加息和上调准备金率都有可能.

伴随着通胀回落,预计四季度政策有望趋于稳定.假如海外动荡对中国经济冲击提前,这个(政策趋稳)的时间点可能会提前.但从目前情况看,只是有这种可能性.

--华创证券宏观分析师 华中炜:

这个数字还是略超出市场的预期,显示通胀压力依然较大.当前外围经济的低迷和金融市场的下跌,应该有助于大宗商品价格的回落和中国的通胀控制.由于当前金融市场动荡,预计央行短期会暂缓紧缩政策的出台.

目前看通胀走势,7月应该是顶,预计到四季度会回落到5%以下.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

7月CPI数据略超我们预期.考虑到7月下半月猪肉价格同比大幅走低的因素在整月数据中尚未充分体现,CPI同比放缓尚待8月份.但无论如何,CPI顶部应该已经形成,7月可能是本轮顶部.

我们维持前期观点,即三季度将确认通胀周期的顶部和库存周期的底部.

由于CPI再创新高,本轮周期的最後一次加息理应出现.但在外部市场出现较大波动的情况下,我们估计政策也有可能会投鼠忌器.

--华融证券宏观分析师 肖波:

CPI基本符合预期,稍高0.1或0.2个百分点,说明通胀已经得到了控制.从食品价格下降,房地产价格连续三个月回落,以及8月以後翘尾因素大幅减弱来看,7月CPI可能已达到年内高点.

PPI虽然超预期,但从上游原材料价格,特别是石油、煤炭、有色金属、粮食等价格的回落,8月PPI也应是回落状态.

因此,困扰市场的通胀因素很有可能出现缓解,央行在数据公布後不会出现货币继续收紧的动作,也就是说加息和准备金率调整都不太可能,投资者可以放心,市场将在稳定的货币政策下运行.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

7月的CPI是高于市场预期的,但我们认为这是强弩之末了,因国际能源市场价格一直在下跌,猪肉价格也逐步趋稳回落,8月CPI再创新高的可能性不大.

但10月前CPI将一直维持高位,11月以後才可能出现显着回落.

我们认为央行要等8月CPI数据出来後,才会考虑是否加息.一方面外部经济形势比较复杂,另一方面也要考虑国内企业对资金成本不断上升到承受能力.

--民生证券宏观分析师 张磊:

CPI创下如此高位还是比较出预料的,这说明整体物价均有上涨压力,商务部数据显示7月最後一周食品类价格才出现下降,7月应该是全年CPI高点,8月虽然绝对价格是高位,但同比数据会出现趋势回落,料货币政策难以放松.

PPI跟投资还是有很大的关系,投资目前还相对比较高,随着投资需求回落和去库存,接下来两个月PPI会回落.

美债事件对市场是事件性冲击,对美国通胀压力很大,但估计美国通过货币手段干预的可能比较低.

**相关背景**

--中国人民银行此前称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

--中国商务部数据显示,7月25-31日,在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落,表明居高不下的通胀压力又现松动迹象.

--中国国家发展和改革委员会称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红/曾祥进

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