《冯涛专栏》黄金将成下一个资金避风港

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
正当大家庆幸美国债务没有违约的时候，上周末标准普尔调降美国长期信用评级，已保持AAA评级70年之久的美国，这次终于未能摆脱降级厄运。
受此影响，避险情绪迅速升温，全球股市均呈跌势。周一中国A股遭遇今年以来最惨痛的一天，亚洲其它主要股市也出现不同程度的下跌。稍晚时候欧洲主要股指相继大跌，而美国三大股指跌幅则全都超过5%。有专家直言：新一轮金融危机似重现。
在波澜壮阔的牛市行情中，人们很容易找到上涨的推动力，并津津乐道。而在逐波下跌的熊市中，投资者屡买屡套、饱受折磨。最近三周，A股市场重心逐级下移，屡创新低。各方参与者都在苦苦期盼止跌企稳的到来，但是诸多因素的不乐观预期却成为打击投资者信心的主要因素。
当前全球经济已经步入一体化时代，投资者享受着全球化带来的红利时，也要承担全球化可能带来的苦果。作为全球第一大经济体，美国任何一点波澜都会波及全球资本市场，其一举一动都牵动着全球资本市场的神经。
美国长期信用评级被下调，意味着美债收益率上升、价格下降，所有的美债持有者都将难逃重大损失，而作为美债最大的持有方，中国受损之严重显而易见。
美国信用评级被下调，同时也意味着美国经济复苏受阻，全球经济很有可能放缓，在此背景下，中国亦难独善其身。尽管中国与其他主要经济体基本面有所区别，但是我们处于一个共同的市场环境下，我们所面临的考验可能更为严峻。尤其是A股市场，紧缩调控、通胀、经济增速放缓等一系列不利因素还将长期制约A股。
当全球公认的最安全投资品种美国长期公债评级遭下调後，下一个资金的避风港会在哪里？笔者认为，在经济复苏前景不明朗，经济预期下行时，黄金将是资金最好但无奈的避风港。
众所周知，黄金与宏观经济强弱有着明显的相关性。2008年11月金融危机爆发之後，当月黄金为每盎司680美元，到现在窜升到1700美元以上。尽管从技术层面分析黄金价格有回调要求，但长期看涨格局将延续。
投资者要明白，资金是逐利的，同时更是避险的。近期全球股市的暴跌，可以解释为在经济前景悲观的背景下，众多市场疑虑累积到一定程度发生质变，不过，笔者认为也有国际炒家撤离的因素在里面。
总的来说，只要全球经济复苏前景不改悲观基调，黄金就将成为中国投资者当下的避风港，不过那些购买黄金基金的投资者需要警惕的是，当前购买黄金基金固然可以规避风险，但是定价权并不在我们手中，全球最大的黄金基金仍在美国。
还有在黄金投资中，期货金涨跌幅度巨大，可能一夜暴富一夜穷人，因此，风险要明显高于现货金。而实物金与纸黄金，只能单向买涨，不能买跌，一旦国际黄金下跌，就失去了增值作用。（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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