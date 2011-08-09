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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 10:46 BJT

中国7月CPI创新高

中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻. 另外,7月CPI中的食品价格同比上涨14.8%;CPI中的非食品价格同比上涨2.9%.路透

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