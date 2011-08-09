A股当前不宜再过分看空--中证报

在美国评级调降拖累中国股市大跌後,《中国证券报》周二发表社评称,不必对美债危机过分担忧,经过风险快速释放,市场继续大幅下跌动能不足;且因国内稳定的经济增长、良好的上市公司业绩及合理估值,A股持续下跌理由不充分,当前不宜再过分看空. 路透