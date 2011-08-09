标普称调降美国评级有理

评级机构标普周一重申了上周决定调降美国评级的理由,并依然因此遭到批评,但穆迪表示,美国仍具备AAA评级的特质,惠誉目前为止保持沉默. 美国总统奥巴马不再严厉批评标普.之前,美国高级政府官员指责标普错误判断了华府进一步减赤的政治前景. 路透