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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 10:56 BJT

欧元解体进入倒计时--第一创业证券

中国第一创业证券创金资产董事总经理万晓西表示，标普下调美国评级意味着AAA的英国、法国和AA的西班牙以及A+的意大利的等多数国家评级可能会进一步被下调，标志全球主权债务危机正式爆发，也表明欧元解体进入倒计时；应大幅减持部分欧元区国家国债，降低欧元风险敞口。路透

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