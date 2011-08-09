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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 11:00 BJT

中国财政部200亿国债发行路演启动

中国财政部周一启动在香港发行200亿元人民币国债的路演;而国务院级别的政府官员将出席下周的发行仪式,则凸显中国政府对香港建立人民币离岸中心以及人民币国际化的支持. 由于是次债券发行恰逢美国长期信用评级遭下调,市场人士相信该事将利好财政部此次的点心债券发行.路透

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