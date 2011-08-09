美股暴跌 美联储出手可能性上升

路透华盛顿8月8日电---这是一种看似渺茫的可能性,但随着全球股市一步步滑向深渊,这种可能性变得越来越经得起推敲.

多数分析师仍预计,美国联邦储备委员会在周二的会议上不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.

美国股市周一延续了上周的溃败之势,道琼工业指数尾盘重挫逾5.0%,因上周五评级机构标准普尔史无前例地下调美国AAA债信评级.美国股市录得自2008年12月1日以来的最大单日跌幅,当时正值金融危机最严重的时刻.银行类股遭到市场的严厉惩罚,令人担心会出现新的金融危机,尽管周五晚间美联储曾表示,标准普尔下调美国债信评级,将不会影响对风险资本充足率的监管要求.

"如果美联储什麽都不做,在目前这个阶段可能会令市场失望,"摩根大通分析师在讨论标普下调评级的电话会议中谈到.

许多分析师认为,美联储的政策工具已经基本用光.利率实际上为零,以及美联储2.9万亿(兆)美元的资产负债表规模,已引发了保守派经济学家和政客的担忧.

不过,美联储在安抚市场方面仍有米可炊,其中包括暗示其将下修成长预估--这是其倾向于进一步放宽政策的第一个信号.

美联储或亦可决定将到期债券的收益再投资于较长期公债,从而对长期借款成本施加进一步的下行压力.

尽管标准普尔上周五调降了美国AAA的债信评等,但市场出于对全球经济下滑的忧虑而导致的美国公债价格急剧上涨,已将较长期收益率推低至两年来最低水准.因此,尚不清楚美联储若压低利率能给经济带来多大的积极影响.

参看美国二次衰退的可能迹象的相关图表,请点选:(r.reuters.com/feg92s)

**不再购债**

美联储还可能采取新一轮购债举措,但极少有人预计会发生这种情况.此举具有争议且效果一般,因此决策者将不愿再次祭出这种措施.

"这取决于美联储对自己的预估有多大信心."富国银行分析师John Silvia说.

目前,很难想象这种信心会很高.6月份,美联储预计2011年经济成长2.7-2.9%.但该预估是在上半年经济成长率被大幅下修之前做出的,而且就业前景恶化.

对于欧洲央行支持意大利和西班牙公债的最新救助举措,投资者持怀疑态度,这加重了金融体系忧虑.

美联储官员已经指出,尽管美国银行业对希腊和葡萄牙等欧洲小国的曝险相对较小,但它们对欧洲较脆弱银行的持股有一定蔓延风险.(完)

--编译 兰秀娟/侯向明/杜明霞;审校 程琳

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