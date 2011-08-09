中兴通讯冀五年内美国成公司最大市场--副总

中兴通讯执行副总裁何士友并表示,有信心完成全年8,000万部手机的出货目标.

中兴通讯(0763.HK)今日稍早公布,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.

何士友此前曾对路透表示,中兴今年手机出货量将达8,000万台以上,其中智能手机占约1,200万台;而平板电脑出货量目标为300万台,去年仅有区区20-30万台.(完)