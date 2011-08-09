中兴通讯冀五年内美国成公司最大市场--副总

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海8月9日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)高层周二表示,希望五年内美国市场成为公司第一大市场,超过中国本土市场.
中兴通讯执行副总裁何士友并表示,有信心完成全年8,000万部手机的出货目标.
中兴通讯(0763.HK)今日稍早公布,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.
何士友此前曾对路透表示,中兴今年手机出货量将达8,000万台以上,其中智能手机占约1,200万台;而平板电脑出货量目标为300万台,去年仅有区区20-30万台.(完)
--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良
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