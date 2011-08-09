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中国财经 | 2011年 8月 9日 星期二 11:01 BJT

中兴通讯冀五年内美国成公司最大市场--副总

路透上海8月9日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)高层周二表示,希望五年内美国市场成为公司第一大市场,超过中国本土市场.

中兴通讯执行副总裁何士友并表示,有信心完成全年8,000万部手机的出货目标.

中兴通讯(0763.HK)今日稍早公布,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.

何士友此前曾对路透表示,中兴今年手机出货量将达8,000万台以上,其中智能手机占约1,200万台;而平板电脑出货量目标为300万台,去年仅有区区20-30万台.(完)

--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良

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