美评级调降後全球股市跌跌不休 经济成长前景黯淡

路透华盛顿/伦敦8月9日电---政界领袖未能平息全球股票市场暴跌之势,因投资者没有信心欧美能迅速控制预算,且经济陷入二次衰退的忧虑蔓延,令这股全球市场震荡大有愈演愈烈之势.

以下是分析师对此次危机原因和市场前景的看法:

澳新银行(澳盛银行,ANZ)首席分析师WARREN HOGAN:

形势恶化的速度和程度堪比雷曼兄弟倒闭、2002年互联网泡沫破灭、...以及1982年衰退时的局面.

我们没有看到雷曼倒闭时出现的那种全球银行体系系统性故障,诸如融资市场和商业票据市场等多数银行市场仍在合理运转.

但我们看到,以美国为首的全球经济有重陷衰退的可能,当然还有可能破坏欧洲银行体系的欧洲债务问题.

我们还看到,市场在消化发生某种形式金融危机的预期.我认为我们正处于关键时期.全球股市下跌约15-20%,这个幅度仍可看作是修正走势.如果股市再跌去5-10%,就会进入暗示着某种金融紊乱的深跌区间.

新加坡对冲基金TANTALLON CAPITAL创办人ALEX HILL:

这段时间以来,我们对欧洲局势的演变很谨慎,同时我们也关切中国经济放缓速度要高于市场预期.亚洲之外的宏观经济面较为黯淡,亚洲是否能保证不受冲击非常不确定.

野村证券驻新加坡外汇策略团队:

我们对于当前美元兑亚洲货币表现的基本预估是,除极短期外,下行轨迹仍未有改变,因为亚洲具有稳健的经济和财政基本面,而且G3领导人的政策回应相当激进.

不过,美元兑亚洲货币的跌幅可能会比我们当前的预期更大,而间歇的美元反弹也会更强.造成这种起伏的部分原因是,亚洲当局对升值压力的反抗更强,而且全球经济前景更加不利,触发严重宏观经济问题蔓延的"临界点"越来越接近.

意识到这种微妙的情况後,野村证券亚洲外汇策略团队自7月28日以来就对亚洲汇市持更谨慎的态度,因美国经济成长和欧洲债务堪忧.

富达投资组合经理ANTHONY BOLTON:

我认为近期股市震荡反映出在这波多头市场中常见的空头形态,但在多头趋势中通常会极速回撤.这段时间以来,我认为美国,尤其是欧洲的前景是成长的,但远低于正常的成长率.依我来看,这使得涉足开发中市场,尤其是亚洲的开发中市场的理由更加充分,相较之下这些地区的经济成长虽有放缓,但仍非常有吸引力.

历史告诉我们,正常的股市极端震荡,就像我们现在所经历的,应该视之为良机,而不是防守的时候.(完)

--编译 程琳/洪曦/戴素萍;审校 沈以文

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