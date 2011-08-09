英国骚乱蔓延至第三个城市

路透伦敦8月9日电---在英国伦敦和伯明翰市中心发生骚乱後，周一晚间英国又有一个城市——利物浦市——也发生骚乱。

利物浦警方称，有几辆汽车被纵火，还有些地方被砸。

骚乱周六最开始发生在伦敦，伦敦周日又发生一系列暴力事件。周一晚间一群青年人在伦敦和伯明翰市中心抢劫商店和纵火。(完)

编译：高虹 发稿：王燕焜

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