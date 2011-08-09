英国骚乱蔓延至第三个城市

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透伦敦8月9日电---在英国伦敦和伯明翰市中心发生骚乱後，周一晚间英国又有一个城市——利物浦市——也发生骚乱。
利物浦警方称，有几辆汽车被纵火，还有些地方被砸。
骚乱周六最开始发生在伦敦，伦敦周日又发生一系列暴力事件。周一晚间一群青年人在伦敦和伯明翰市中心抢劫商店和纵火。(完)
编译：高虹 发稿：王燕焜
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