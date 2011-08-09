美参院对标普下调美国债信进行调查

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透华盛顿8月8日电---美国参议院银行业委员会一名助理周一告诉路透，该委员会开始对标准普尔上周下调美国信用评级一事进行调查。
这名助理说，调查小组在收集有关标普此举的信息，但尚未决定是否就下调评级举行听证会。
这名助理表示，尚未展开正式调查，但会考虑各种可能的选择。
因担心负债14.3万亿美元的美国政府无力实现削减4万亿美元赤字的长期目标，上周五晚间，标普将美国主权信用评级由AAA下调一个等级至AA+。
不过，经过民主党人和共和党人激烈的抗争，国会和奥巴马总统近期协商出台了一份10年期的削减赤字计划，这可能减赤额度仅略高于2万亿美元。
美国参议院银行委员会主席蒂姆・约翰逊(Tim Johnson)在一份声明中称，标普做出的是“不负责任的举动”，可能带来深远影响。(完)
编译：高虹 发稿：王燕焜
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