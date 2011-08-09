（新闻稿）港龙航空委任杨伟添为行政总裁

港龙航空八月八日宣布，委任杨伟添为行政总裁。杨先生将于八月十六日履新，接替唐伟邦先生。

杨先生现任太古（中国）有限公司董事及总经理暨驻中国首席代表，负责太古集团在中国内地的业务发展、统筹及协商工作，并协助制定未来的发展方针及投资策略。在此之前，杨先生任职国泰航空集团多年，于航空业拥有丰富经验。

杨先生表示，他热切期待履任新职及再次成为航空界的一份子。杨先生说：「港龙航空是一家成功的本地航空公司，于香港及亚太区内屡获殊荣。港龙的团队向来秉承以人为本的文化和以客为尊的服务态度，多年来不断改进，精益求精，近年更再创高峰。」

「港龙若非拥有一支勤奋及优秀的团队，定不能连续两年获颁Skytrax『全球最佳区域航空公司』的奖项。我深信港龙凭着稳固的根基，将会继往开来，为国泰航空集团缔造佳绩，我亦十分期待带领公司继续攀越高峰。 」

杨先生于一九八○年加入太古集团，先後在太古船务及国泰航空集团出任不同管理职位。他曾于国泰航空的多个外站，包括菲律宾、新加坡和泰国等，出任要职。杨先生亦曾于一九九八年至二○○四年担任国泰假期董事总经理，令有关业务从部门化经营模式成功转型为独立公司运作；以及于二○○七年至二○○九年出任港龙航空和国泰航空中国区总经理，负责管理两家航空公司在中国内地的事务。

杨先生毕业于香港大学，获颁社会科学学士学位。

港龙航空为「寰宇一家」的联属成员，是一家以香港为基地的航空公司，拥有三十二架客机，服务三十三个航点，其中十七个位于中国内地。港龙航空的产品及服务质素备受肯定，更于2010及2011年连续两年在Skytrax举办的世界航空公司意见调查中，获选为「全球最佳区域航空公司」。港龙航空现为国泰航空集团一员，合共为旅客提供覆盖全球一百四十多个城市的广阔飞行网络。