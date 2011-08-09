中国承诺继续对苏丹提供支持

路透喀土穆8月9日电（记者 El Tayeb Siddig）---中国外交部长杨洁篪周日表示，中方将对苏丹石油等行业的开发提供支持。

杨洁篪在喀土穆与苏丹总统巴希尔、外交部长卡尔提举行会晤，这是南苏丹独立以来，苏丹与中国间的最高层会晤。杨洁篪会上表示中国将继续对苏丹给予经济与政治支持。

周日晚与巴希尔会晤後，杨洁篪通过翻译人员向记者们表示：“中国准备与苏丹在诸多领域展开合作，尤其是石油……农业和矿产资源等领域。”

卡尔提表示，苏丹愿在中方企业经北苏丹向南苏丹输入商品时提供便利，保证交通运输不会耽搁。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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