中国承诺继续对苏丹提供支持

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透喀土穆8月9日电（记者 El Tayeb Siddig）---中国外交部长杨洁篪周日表示，中方将对苏丹石油等行业的开发提供支持。
杨洁篪在喀土穆与苏丹总统巴希尔、外交部长卡尔提举行会晤，这是南苏丹独立以来，苏丹与中国间的最高层会晤。杨洁篪会上表示中国将继续对苏丹给予经济与政治支持。
周日晚与巴希尔会晤後，杨洁篪通过翻译人员向记者们表示：“中国准备与苏丹在诸多领域展开合作，尤其是石油……农业和矿产资源等领域。”
卡尔提表示，苏丹愿在中方企业经北苏丹向南苏丹输入商品时提供便利，保证交通运输不会耽搁。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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