9日午间分析：地产银行力挺股指

受到昨夜美股重挫5%的影响，今日A股市场早盘继续震荡下探，其中沪综指盘中一度最低下探至2437.68点，好在地产、银行股力挺股指，沪综指于午盘钱有所回升跌幅收窄，午盘沪综指报收于2498.94点，下跌1.10%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股重挫5%的影响，今日A股市场早盘继续震荡下探，其中沪综指盘中一度最低下探至2437.68点，好在地产、银行股力挺股指，沪综指于午盘钱有所回升跌幅收窄，午盘沪综指报收于2498.94点，下跌1.10%。

从今日早盘盘面观察，地产股、银行股成为护盘主力，带领股指探底回升。前期一直表现不佳的地产、银行突然发力力挺股指，这显示出管理层维稳股市的意图，尤其是今日新华社、中证报纷纷发表社论为股市减压，但是从目前情况看，标普降低美国主权评级的影响“余威”不减。

国家统计局今日公布7月宏观经济数据显示，居民消费价格(CPI)同比上涨6.5%，食品价格上涨14.8%；工业品出厂价格(PPI)同比上涨7.5%。CPI数据创37个月以来新高。

受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动，中国7月CPI同比涨幅超越市场预期，创下37个月新高。不过分析师普遍认为，本月数据或已是强弩之末，未来随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格趋稳，CPI料逐步回落。（完）

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