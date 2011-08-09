中国或有选择放松银根--摩根大通

路透北京8月9日电---中国于周二公布稍高于预期的7月通胀数据後,摩根大通发布研究报告称,中国的通胀虽已开始触顶过程,但通胀压力并未消除;预计政府将采取更为灵活的政策基调,若外部环境仍未改善,可能会在未来数月中有选择地放松信贷.

中国国家统计局稍早公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻.

摩根大通中国区全球市场业务主席李晶在研报中称,对于後期中国经济能否做到可持续发展的疑虑也正在加深.决策层目前面临两难,一方面需要侧重偏紧的货币政策以遏制通胀,另一方面也需应对中小企业因难以贷款、而向银行外渠道借钱的现象进一步蔓延.

而作为全球最大的出口国家,中国很难在欧美经济增长放缓时独善其身.欧美市场合计占中国出口份额的42%,如果全球市场表现持续欠佳,中国将会受到不利影响.

"但必须记住中国经济拥有一个庞大的内部增长引擎.未来几个月里,随着保障房项目上马後带动投资,以及就业和薪资的增长支持,预计会看到内部需求逐步改善."她写道.

报告认为,中国未来面临的挑战将是持续推动内需增长,并减轻对出口的依赖.标普下调美国评级後,中国持有的高额美债被推到风口浪尖,後期可能会有更多协同措施对其进行再平衡.

报告并指出,当前金融市场处于动荡,香港和中国股市大幅下挫,此间会产生一些投资机会.消费品、尤其是日用品类股票在波动期表现应该不错,包括IT、互联网、旅游等周期性不强的股票对于宏观经济增速放缓也更有抵抗力.

"黄金仍然是亮点,除了贵金属的防御特性,中国人对于黄金的偏爱也会带来大量需求,上市的黄金零售商以及国际金矿都会从中受益."李晶续称.

黄金周二上涨1.7%,连续第二日升至历史高位,因在上周美国信用评等遭调降後,围绕全球或再陷衰退的忧虑加剧,导致股市跳水.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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