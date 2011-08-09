中国CPI涨幅将于四季度稳步回落--交行

路透北京8月9日电---针对中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创出37个月新高,中国交通银行(3328.HK)最新报告认为,预计三季度将是年内物价的拐点阶段,四季度物价涨幅将缓步回落,而未来货币政策则料将审慎平衡操作.

交行(601328.SS)金融研究中心发布的报告表示,在劳动力成本长期看涨、国际大宗商品价格仍然高位徘徊以及国内通胀预期依然较强等因素的影响下,年内物价回落幅度可能有限,至年底11、12月CPI同比涨幅可能仍居4%左右,预计全年CPI同比的平均涨幅在5.2%左右.

"我们预计未来一段时间货币政策将进入一个审慎平衡操作阶段,当下利率和法定存款准备金率进一步提高的可能性都不大,公开市场操作将成为主要的政策工具使用."报告称.

报告认为,由于国际经济环境出现恶化,世界经济面临较大不确定性,如果中国进一步升息将导致中外利差再度扩大,使得国际短期资本流入的速度将有所加快,加大国内流动性压力.

同时,考虑到目前国内中小企业经营困难加大,广大出口企业生存环境恶化,继续升息将会对中小企业产生雪上加霜的压力.

国家统计局周二稍早公布,7月中国CPI同比涨6.5%,高于路透6.3%的调查中值,亦超过6月6.4%的涨幅.当月食品类价格同比上涨14.8%,影响价格总水平上涨约4.38个百分点;其中猪肉价格涨56.7%,影响价格总水平上涨约1.46个百分点. (完)

--发稿 谢衡; 审校 张喜良

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