更正：亚洲股市普遍暴跌 金价攀升至纪录新高

(更正:译文有误,内文第十段受访者头衔应为北京领先国际金融资讯公司首席"经济学家"董先安,非"分析师")

* 日股日经指数挫跌4.4%,MSCI除日本外亚太股指暴跌6%

* 标准普尔500股指期货一度跌3%,受衰退担忧拖累

* 美国兑瑞郎跌至0.7480附近的历史低位

* 金价触及每盎司1,742美元上方的纪录高位

* 美国原油跌近6%,创去年9月以来低点

路透新加坡8月9日电---亚洲股市周二普遍大跌,瑞郎持稳于历史高位附近,因担忧政治领袖未能化解欧洲和美国的债务危机,投资者抛售较高风险资产,引发全球市场挫跌.

亚洲主要股指跌幅在4%-9%之间.美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.

标准普尔500股指期货一度跌3%,市场担忧美国评级下调将进一步侵蚀本已疲弱的企业和消费者信心,可能拖累美国经济重陷经济衰退.

恐慌性的避险操作提振金价屡创纪录高位,助升瑞郎和日圆,支撑日本政府债券和美国公债扬升.颇具讽刺意味的是,评级下调最直接影响到的资产应是美债.

"我们见到,市场正预期会发生某种形式的金融危机.我认为目前我们处于关键性的时刻,"ANZ Banking Corporation的首席分析师Warren Hogan表示.

"全球股市跌幅在15-20%左右,这仍可称之为回调.如果再跌5-10%,则就进入了显示某种形式金融震荡的下滑区域."

美国评级周五被下调,无疑是给了市场信心一记重拳.投资者本来已因数据疲弱而感到恐慌.经济数据显示,美国经济停滞,欧洲主权债务危机进一步恶化.

市场还忧心于中国的通胀率,分析师担忧,高通胀可能遏制中国当局刺激需求以抵消全球经济放缓影响的能力.

中国周二公布的数据未能给市场带来喘息机会,数据显示,中国7月通胀增幅超预期飙下37个月新高.

"现在不是谈论通胀问题的时候.在当前全球环境下,中国必须小心不要过于收紧政策,"北京领先国际金融资讯公司首席经济学家董先安表示.

日股日经指数重挫4.4%,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指下挫6%.

股市遭遇全线抛压,就连MSCI除日本外亚太股指下的防御类股,比如电信和公共事业类股都挫跌超过4%.

澳洲指标股指挫跌4.5%,较4月峰值跌去逾20%.香港恒生指数大跌7.3%,韩股KOSPI股指亦大跌8.4%.

首尔一位证交所官员表示,为稳定市场,可能考虑禁止卖空操作.

"这是非常情绪化的行情,"澳洲ATI资产管理公司的首席投资官Simon Burge说."基本面需要大幅恶化才配得上这样的股价水平."

金融类股是遭受冲击最大的类股之一,一些投资者担心,最糟的情形将是欧美债务危机导致出现雷曼破产後那样的货币市场困境.

"市场人士正寻求紧急避险,蜂拥转向安全资产,"一大型日本银行驻东京的代客交易员表示."在对美元需求上升的货币市场中,美元出借方纷纷逃离."

美元兑瑞郎跌至0.7480瑞郎附近的纪录低位,欧元兑瑞郎亦跌至1.0640瑞郎附近.两者最新分别约报0.7510和1.0650瑞郎.

美元兑日圆跌至77.25日圆附近,上周还站在80日圆上方.欧元兑日圆也从114.00日圆附近的近期高位跌至约109.55日圆.

现货金触及每盎司1,742美元上方的纪录高位.

在美国债信评级遭降调後,摩根大通(JPM.N)周一表示,预期现货金在年底前将攀升至每盎司2,500美元或以上.摩根大通称此前1,800美元的金价预期"过于保守".

美国原油期货跌近5美元,或约6%,约报每桶76.50美元,为2010年9月以来最低水准.(完)