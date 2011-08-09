女性应在商界高层占一席之地

路透伦敦8月4日电(记者 Jane Merriman)---如果你的公司希望有一个视野纵览全球的董事会，安于本职工作并不惧提出尖锐问题的务实性主管，那麽现在你的当务之急是寻找一些高素质的女性。

欧洲企业正面临高层管理团队实现性别多样化的压力，而那些已经拥有女性高管的企业则发现，董事会中性别多样化会开阔视野，更能聚焦于企业业绩，并可能减少鲁莽及自负心里驱动的行为。

挪威、西班牙等国家已规定董事会中女性人数最低比例。前英国贸易大臣、渣打银行前董事长戴维斯(Mervyn Davies)希望富时100公司(FTSE 100)在2015年前实现董事会成员中有25%女性的目标。欧盟内部市场专员巴尼耶(Michel Barnier)在金融危机後开始考虑银行董事会中性别多样化的问题。

但为什麽突然间来了一股增加女性代表的潮流呢？

答案可能是，因为大量研究显示，拥有女性主管或性别多样化的董事会的企业往往比那些高管队伍是清一色男性的企业更出色。

职业董事会论坛(Professional Boards Forum)创始人兼主席胡尔维尼斯(Elin Hurvenes)表示：“女性有不同的视角，有时候这会产生更好的决策。”

“重点不在于是否一种性别优于另一种性别，而在于男女共事。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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