纽交所拟增加反向收购企业上市难度

路透华盛顿8月8日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N在寻求提高反向收购企业的上市标准,此举意在应对近期在美上市中资概念股频爆会计丑闻的现象.

这项提议将提高反向收购企业在纽约证交所上市的难度,除非他们符合某些标准.

这些标准包括,要求他们首先在美国场外市场或另一美国交易所至少先交易一年,提交准确的8K或20F信息披露表格,平均股价不得低于4美元,进行反向收购後及时披露信息,包括至少一份含经审计後财务报表的年报.

"近期出现有关很多反向收购企业的重大监管担忧,包括会计欺骗指控,"纽约证交所在文件中称."证交所认为,要求反向收购企业在上市前经历一段调适期,将更能确保该企业运营和财务披露的可靠度."

纽约证交所提出该提议的同时,美国证交会(SEC)和联邦调查局(FBI)仍在继续调查与中资或其它企业合并的美国空壳公司的会计问题.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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