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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 15:02 BJT

费德勒低调庆生无意止步

费德勒周一以一贯的低调度过了30岁生日，但这位瑞士天王绝对无意默默退出网坛。职业生涯67个冠军头衔，其中包括16个大满贯，费德勒早已证明了他是赛场天王，但他能经得住时间的考验吗？本周罗杰斯杯上，这个问题自见分晓。路透

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