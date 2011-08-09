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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 15:02 BJT

罗杰斯杯首轮老将纷纷落马

周一在WTA超五顶级巡回赛罗杰斯杯首轮争夺中，老将纷纷落马。前世界第一、塞尔维亚选手扬科维奇1-6、3-6不敌德国选手格尔格斯。同一天，世界第九、法国选手巴托丽两个3-6不敌哈萨克斯坦的沃斯科波耶娃；俄罗斯库兹涅佐娃6-4、4-6与3-6败于罗马尼亚选手哈勒普。图为扬科维奇在赛中。路透

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