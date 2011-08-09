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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 15:01 BJT

特维斯回到曼城

阿根廷前锋特维斯周一回归曼城，回到他曾信誓旦旦地声称再也不会回去的英格兰城市。特维斯此前公开表示有意离开曼城，因自己思乡心切，称住在曼彻斯特无事可做，而且气候很差。电视画面显示，特维斯美洲杯赛後休假之後返回重返曼城训练基地。路透

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