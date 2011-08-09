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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 9日 星期二 15:01 BJT

世羽赛首轮谌龙爆冷出局

周一在世界羽毛球锦标赛男单首轮争夺中，赛会五号种子、中国选手谌龙爆冷出局，他苦战三局以19-21、21-8 25-27输于名不见经传的危地马拉选手科登，无缘下一轮。世界排名第36位的科登赛後表示：“这是迄今我个人生涯的最大胜利。”资料图为2011年1月8日谌龙在一场比赛中。路透

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