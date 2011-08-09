小克称不会在奥运会退役

世界排名第二的比利时网球女将克里斯特尔斯周一否认明年伦敦奥运後退役说法，称自己比较倾向于一个更为低调的再见，目前奥运会是她专注的最後一项大型赛事。“我不是说奥运会後我就结束了，但那时我迄今我计划表中的一个目标，之後就要看情况了。我可能选择以一个较小比赛结束职业生涯。”路透