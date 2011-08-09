英法最高债信评级最可能被纳入观察

* 在主要的AAA主权评级国家中,法国与英国最为脆弱

* 评级不大可能在短期内或无预警的情况下被调降

* 法国评级展望被降至负面的风险最大

路透巴黎/伦敦8月8日电---继美国评级遭调降後,法国与英国将是欧洲诸国中最可能被复评的国家,因为二者经济成长乏力且举债规模庞大,在AAA评级国家中位于处境最不稳固的国家行列.

法英两国当前的评级展望均为稳定,因此评级不太可能被忽然下调,而英国减债策略又一直得到市场高度关注,并扶助将该国债券收益率推至纪录低位.

但法国债务违约保险成本在周一蹿升,凸显了上周五美国评等下调所引发的不安情绪.银行与券商发出警告称,评级机构目前可能会注视最高债信评级的欧洲国家.

金融服务公司BBH在客户报告中提及,"法国评级已降至AA+/Aa1/AA+(低于AAA一个级距)的边缘区域,所以随着压力的蔓延,AAA评级遭调降的风险正在上升."

另一迹象也说明市场对法国的忧虑升温,即法国10年期公债较可比德债的收益率之差在上周创历史高位,且周一仍保持宽阔水平.

最可能导致法国被置入负面观察名单的诱因是,该国政府无法获得议会支持,在宪法中对未来的公共赤字设限.目前法国左翼反对党议员誓言要否决该提案.

欧元区局外人--英国似乎情况要好些,但亦因经济基本面走疲,而可能遭遇复评.

"欧洲许多国家应该和美国一样被下调评级."量子基金的共同创始人之一罗杰斯在接受路透电视采访时谈到.

对欧美债务问题的担忧已经引发一波市场暴跌,全球领导人正竭力平定跌势.

标普在史无前例下调美国AAA评等後,周末确认了对法国的最高债信评等,且展望为稳定.穆迪和惠誉拒绝置评,但均未就可能调整美国、法国或英国的展望给出任何提示.

另一让人宽慰的现象是,基金经理在早盘交易中纷纷涌向法国和英国债券,因周五美国评级遭下调後,他们被迫将资金抽离美债.

然而,根据Markit提供的数据,法国五年期信用违约互换(CDS)日内蹿升15.5个基点至160个基点的纪录高位,愈发接近比利时等AA评等国家的CDS水平.不过分析师警告称,市场常反应过度.

"CDS市场严重失效,"花旗的利率策略全球主管Mark Schofield表示.

"尽管从财政基本面来看,法国在欧洲AAA评级国家中似乎最弱,但我仍认为,考虑到该国债券收益率非常低、国内市场的深度及其低成本持续融资的能力,法国评等近期不太可能被下调."

对于英国,他补充道,"英国也不太可能被降级.目前来看,英国已实施了非常严格的财政紧缩政策."

**聚焦法国政局**

在欧元区国家中,只有奥地利、芬兰、法国、德国、卢森堡和荷兰享有AAA的主权债信评级,而在这些国家中,法国的公债违约保险成本属最高.

此外,法国的赤字水平、债务和基本赤字在这些国家当中都是最高的,它也是欧元区中唯一一个背负经常帐赤字的AAA评级国家.

法国的债务与国内生产总值(GDP)之比明年预计会达到86.9%,其国家审计局称比重正接近危险区域,而参与希腊新一轮的纾困可能把这一比率推得更高.

标普曾在6月表示,如果法国不进行进一步的改革,长期来看评级可能会遭到调降;如果要保住AAA的评级,法国必须在未来五年平衡预算.而这一点法国自1974年以来从未实现过.

如果法国总统萨科齐的宪法预算平衡制度未能赢得支持,标普最早可能在秋季重新审核该国的评级展望.萨科齐需在议会获得五分之三的多数票支持,而反对派社会党已公开声明将投票反对.

评级机构"需要立即行动了,"德意志银行分析师Gilles Moec表示.

他说,法国的"内在状况"好于美国,可通过加快减赤来避免评级调降,方法之一就是提高增值税和削减对于劳动力的社会支出.

另一个对法国不利的因素是,在该国明年4月的总统选举之後,左翼政府可能上台.社会党已经表示,如果能够赢得选举,将对2010年旨在削减未来养老金成本的退休改革方案进行调整.

**增长乏力是英国的主要风险**

相比于法国,英国的赤字水平、基本赤字和债务/GDP之比要更高,并且也存在经常帐赤字的问题.不过经济增长疲弱,及其对巨额债务产生的不利影响,是该国面临的主要威胁.

穆迪在6月发出警告,若英国经济成长依然疲弱,且政府未达成减债目标,可能会重新考虑其主权债信评级.

花旗的Schofield对此表示同意,并称,"如果联合政府发生崩溃,经济增长急剧放缓和/或大规模社会动荡可能成为重大风险."

不过整体而言,市场对英国的还债能力抱有信心,尽管其预算赤字已达GDP的10%左右.这主要是因为英国实施了有力的撙节措施,包括增税和史无前例的削减公共支出在内.

上周英国10年期公债收益率(殖利率)触及2.59%的纪录低点,且周一英国公债的表现继续好于欧洲公债,受投资者寻求避险的推动.

然而,过去九个月来经济增长近乎停滞,甚至连政府的财政监管机构--预算责任办公室(OBR)也承认,其预测的2011年1.7%的增长率看起来过高.

经济增长过低意味着税收减少,如果失业率上升,这可能意味着社会福利支出增加,所有这些因素都将使英国债务负担加重.

反对党呼吁进行紧急减税,部分观察人士也马上将伦敦上周末的骚乱归咎于公共支出缩减和糟糕的经济前景.

"虽然英国的经济复苏仍陷于困境,但我们有信心联合政府能经受住考验,"标准普尔的主权债信评级主管毕尔斯对路透表示.(完)

--编译 兰秀娟/李春喜;审校 隋芬

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