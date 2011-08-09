分析：不要指望中国再成世界经济“救世主”

路透北京8月9日电(记者 Emily Kaiser/Koh Gui Qing)---中国还在医治2008年消费刺激政策所带来的後遗症，可能并不愿开启另一轮消费刺激潮，在全球经济濒临危险悬崖的时刻，可能留给世界的选择并不多。

就在两周前，经济学家们还估计今年中国央行至少会家息一次，因为通胀形势依然严峻。的确，周二的数据显示，中国7月CPI同比涨6.5%，创三年新高。

但不断恶化的全球经济前景使得很多人预测中国政府会有与之前截然相反的行动。亚洲股市周二普跌，因投资者担心美国经济出现另一轮衰退、欧洲债务危机加深。

方正证券分析师唐云飞(音译)表示：“现在是中国政府向全世界宣告，中国将尝试再次刺激国内需求的时候了。”

中国的财政实力毋庸置疑。中国有3.2万亿美元的外汇储备，且公债负担较低，中国有能力刺激消费需求的增加，但其带来的副作用将是：在今天物价已经飞涨的情况下，未来通胀将继续恶化。

中国政府对通胀尤其敏感，因物价的无限上涨不利于社会稳定。

此外，2008年的上一轮经济刺激政策引发了很多迄今还久久不能散去的头疼问题。中国政府鼓励银行向铁路、机场和公路等政府项目大举放贷。有些贷款成为坏账，地方政府的违约目前成为中国经济成长的最大威胁之一。

地方政府的负债金额占中国年GDP的近27%，所以如果中国被迫将这些坏账一笔勾销，那麽其荷包将所剩无几。

这就意味着，如果经济前景恶化，中国很可能依赖更温和的措施进行补救。中国可能会采取为中小型企业减税、加大对保障性住房的投资，改变银行贷款规定等措施让更多较小企业拿到更多的钱，并降低利率。

江苏银监局局长于学军表示：“我们还在消化2008年经济刺激一揽子计划的恶果。希望中国这时候出面拯救全球经济的想法是不现实的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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