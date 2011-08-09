沪综指跌幅缩窄近收平

路透北京8月9日电---中国股市沪综指周二收盘近持平,早盘一度重挫3.5%.CPI涨幅触顶预期为货币政策转向提供空间,地产龙头中报业绩向好,亦助大盘缩减跌幅.但向上空间应有限,沪综指料难突破2,600点,未来走势还需政策面支持.

沪综指收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位.昨日该股指收挫至逾一年来新低.

沪市地产类指数收扬2.51%,龙头股万科A(000002.SZ)收涨2.98%,报8.30元人民币.万科今日稍早公布上半年净利同比增长5.9%,预计全年结算量增幅将走高,并明显高于上半年.

联讯证券分析师曹卫东表示,地产股近一年来维持低位震荡,但目前龙头股的中报业绩良好,因而能够支持股价.同时,由于欧美债务危机有进一步蔓延的可能,部分投资者预期政策或将从投资角度微调,从而短期看好地产股.

他并指出,目前蓝筹股下跌空间很小,市场出现技术性超跌反弹.不过,反弹料难以持续,突破2,600点的可能性亦不大."市场下跌空间有限,但若要出现上涨行情,则还要看货币政策的下一步走向".

中国7月CPI同比涨幅创下37个月新高,不过分析人士认为,本月数据或已是强弩之末,未来CPI料逐步回落.同时,在欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,央行加息等政策调整时点可能推迟,稳健性则会增强.

同时,亦有市场人士认为,在国内经济形势保持相对平稳、通胀可控的背景下,短线市场动向仍主要取决于欧美债务等事件的进一步发展.若不再出现更多令外部环境恶化的事件,短线沪综指可能在2,500点附近窄幅振荡.

保持逾60年标普最高评等的美国长期债务评级上周末突遭调降,引发全球金融市场剧烈动荡.不过今日周边市场的恐慌情绪已有所缓解,市场跌幅亦随之收窄.

沪深300指数8月合约尾盘报2,815.0点,跌0.54%,成交量为248,792手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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