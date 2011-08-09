欧洲央行举棋不定 债务危机解药难寻

* 欧洲央行三天之内再次改弦更张

* 意大利与西班牙债务问题的长期解决方案仍不确定

* 由于内部反对而犹豫不决,观察家质疑意大利政策承诺

记者 Paul Taylor 编译 李春喜

路透巴黎8月8日电---面对债券市场的熊熊大火,欧洲央行(欧洲央行)先是挥舞着消防水带,然後又打开了水流孱弱的洒水器.

毫无意外,大火不但没有被扑灭,而且火焰窜得更高,烧上意大利和西班牙的双脚.意西两国分别是欧元区第三和第四大经济体.

仅仅三天之後,欧洲央行管理委员会在周日晚间召开紧急电话会议後决定政策大转弯,采用大型消防水带.

欧洲央行可能并不愿意持有意大利与西班牙上百亿欧元的公债,它采取这一高风险策略的初衷,是为了避免欧元区金融市场崩盘.

自从欧元区主权债务危机在2009年末爆发以来,这并不是欧洲央行首次迫于事件发展,而不得不在策略上一百八十度大转弯.

面对这场危机最新也最危险的转折,欧洲央行却犹豫不决,表明政治方面的阻挠使欧洲越来越难以找到有效的解决方案.

共有17个成员国的欧元区缺少救世主,政界人士和央行总裁仍在争论到底谁应充当这个角色.

欧元区领导人以为已在7月21日的紧急峰会上筑起一道防火?,当时他们就希腊的第二次纾困达成一致,并且批准新的措施阻止危机蔓延至其他国家.

然而金融市场只出现24小时的释压反弹,随後投资者一致不看好这个复杂的纾困协议,认为它不足以阻止住危机蔓延,并且发现在新措施生效之前存在一段空窗期.

金融市场大量抛售意大利和西班牙公债,这两个国家的融资成本被推升至无法承受的水平.在此情况下,欧洲央行上周四决定仅购买少量的爱尔兰和葡萄牙公债.

"如果一个消防队在一场重大火灾发生时跑错方向,但又拒绝回头去扑灭真正的大火,我们会怎麽看呢?"德国Berenberg银行经济学家Holger Schmieding质问道.

欧洲央行做出这个奇怪的决定可能有三重原因,而且央行总裁特里谢在公布这个决定时并没有以往的自信.

--一位欧洲央行消息人士称,由23位委员组成的管理委员会中,反对债券购买计划的少数派由去年的一位增加至上周的四位.

--大多数决策者认为,意大利应当做出更多努力,整顿公共财务并释放僵化的经济,才值得欧洲央行出手相救.

--总之,欧洲央行希望动用由各国政府贡献的纾困基金,去扛起购买风险公债的重担.欧洲央行消息人士称,各国央行总裁认为,若要完成这个目标,纾困基金的规模至少要增加一倍.

做出这个权宜之计,欧洲央行有意或无意地增加了意大利和西班牙债券的压力,然後上周五美国主权债信评级遭调降,则是最後一击.

在欧洲同僚的施压下,意大利总理贝鲁斯柯尼周五匆匆同意,把预算平衡措施提前一年至2013年.

他也承诺预算平衡规范应该纳入宪法,并在与工会和雇主商谈之後,推行延宕已久的福利体系和就业市场改革.

贝鲁斯柯尼政府已摇摇欲坠,还要在意见分歧的国会"快速通过"这些改革措施,资深的意大利观察家对这些含糊的承诺深表怀疑.此外,由于涉嫌欺诈和与未成年人发生性行为等指控,这位意大利总理在国会的权威正在减弱.

部分央行总裁希望,让意大利在债券市场受惩罚的时间再长一点,可能会使罗马当局决策者齐心协力,打破长久以来的习惯.

不过这是在标普扔出调降美国评级的手榴弹之前.上周五标准普尔将美国主权信用评级自AAA调降至AA+,展望为负面,对金融市场造成了或许是2008年雷曼兄弟倒台以来最强烈的冲击.

目前欧洲央行被迫做出重大承诺,购买意大利与西班牙公债以稳定市场.不过央行坚称这是暂时性的.

欧元区领导人上个月同意,在严格条件的规范下,规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)在二级市场购买公债,并向面临困难的国家提供预防性贷款.

不过这些新赋予的权力需要经由各国议会批准後才能实施,时间上很可能要到9月下旬.此外,欧元区两大经济体--德国和法国出于对自身财政的考虑,并不想扩大EFSF的规模.

为了使欧洲央行减少政策上的改变,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐一致承诺,一旦EFSF的新权力获准实施,将立即承担起在二级市场购买公债的责任.

但市场可能并不相信,认为无论是欧洲央行还是EFSF都不具备长久帮助意大利抵御风险的政治决心和金融实力,除非意大利完成两项近乎难以实现的转变,即整顿好财政与实现经济增长.

批评人士称,欧洲央行以往的公债购买计划只带来暂时的稳定,并没有阻止希腊、爱尔兰或葡萄牙要求纾困.

"长此以往,我们认为持续不断的卖压将迫使欧洲央行/EFSF最终持有近半数流通中的意大利和西班牙公债,约为8,500亿欧元,"苏格兰皇家银行分析师在研究报告中指出.

这样大量持有南欧国家的公债,事实上可能等同于把欧元区单一国家的债务风险让区内国家共同承担,并有加剧北欧地区政治反对的可能性.

即使火势暂时扑灭,但随时有复燃可能.(完)

--译文审校 沈以文

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