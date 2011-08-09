金价连续第二日触及历史高位

路透新加坡8月9日电---黄金周二上扬逾3%,站在1,770美元上方,连续第二个交易日升至历史高点,上周美国债信评等调降後,市场愈发担心全球经济衰退,引发股市大跌.

投机者抵挡住利用黄金涨势获利的诱惑,因全球经济愈发靠近危机边缘,此前有关政治领袖或无力解决欧美债务危机的担忧引发全球抛压,促使投资者逃离高风险资产.

随着投资者离开股市,转战债市和金市,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量录得逾一年来的最大单日增幅,导致金价较通常更为昂贵的铂金(白金)出现溢价.

美国12月期金一度触及1,774美元左右的纪录高位,然後回吐部分涨幅;现货金触及纪录高点每盎司1,771美元上方,为在20个交易日中创下的第12个纪录高位.

"目前市场担心另一场全球经济衰退,法国公债收益率(殖利率)已经走阔,因该国对二线国家公债的曝险,市场预期该国主权债务评级可能遭调降,"澳新银行商品分析师Natalie Robertson表示.

"我认为每个人都在关注标准普尔500指数7%的大跌.市场对全球经济非常担忧.目前黄金的价格高过白金,上次出现这种情况是在2008年12月.这种现象很有趣."

黄金周一上涨逾3%,自标普调降美国评级、引发投资者慌忙避险以来,首次突破每盎司1,700美元.

现货银自周一上涨之後,价格几无变动,在每盎司40美元下方.

--------------------------0623GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1748.14 32.64 +1.90 23.16

现货银 38.86 -0.11 -0.28 25.92

现货铂金 1710.99 -0.91 -0.05 -3.20

现货钯金 707.22 -7.53 -1.05 -11.54

TOCOM期金 4346.00 58.00 +1.35 16.55 142703

TOCOM铂金期货 4287.00 -48.00 -1.11 -8.71 19675

TOCOM期银 96.40 -3.30 -3.31 19.01 1565

TOCOM钯金期货 1762.00 -65.00 -3.56 -15.98 902

汇率

欧元/美元 1.4213

美元/日圆 77.27

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦/李春喜;审校 白云/田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。