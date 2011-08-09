特写：债务危机令美国民众人心惶惶

路透纽约8月8日电（记者 Mark Egan）---美国出事了。

从时代广场到佛罗里达圣彼得堡，再到俄勒冈波特兰，人们竭力想要弄明白美国AAA信用评级下调如何导致股市暴跌，并让美国经济前景再次黯淡。

失业、住房无法售出、账单不断增加，许多美国人在思考他们将如何实现收支平衡。

费城郊区詹金顿(Jenkintown)的Maria Thuy说：“我的冰箱坏了，洗衣机坏了，烤箱坏了，房顶也坏了。”她在几周前丢掉了一家非盈利机构主管的工作，正在发愁如何避免房屋坍塌。

Thuy和许多人一样，周一股市暴跌令其感到恐慌，她十分担心其退休存款。

32岁的Barbara Barak在佛罗里达州奥兰多的一家商城卖化妆品。但这份工作的收入主要来自提成，而产品没有销量，她可能考虑辞职。“人们现在害怕花钱，”她说道。

Barak的丈夫在2008年经济衰退之初就丢了钢铁业的工作，在一家冰激凌商处找到了一份工作，他们的年收入降至5万美元。她其实也不用太关心股市，因为她没有储蓄。

她的理财计划是什麽呢？“养活自己。”

周一股市出现恐慌性抛售，导致标普500指数重挫逾6%，为2008年12月以来单日最大跌幅，该指数中的所有成份股均跌至平盘之下。

**心理创伤**

由于投资者担忧白宫无法控制债务增加，也无法创造足够就业，以刺激经济增长，导致股市暴跌，美债信用评级被调降。对欧洲债务危机的担忧让情况更为严峻。

标普500指数在4月底触及收盘高位後已下跌17.9%。

消费者支出约占美国经济的70%，经济学家担忧，股市暴跌将对美国民众心理造成影响，促使其削减开支，并迫使企业推迟招聘和支出。

迈阿密店员Antonio del Valle说，他将现在的问题归咎于美国前总统小布什。“如果不是他将所有的钱浪费在伊拉克和阿富汗战争中，我们就不用讨论提高债务上限。”

在阿富汗和伊拉克的战争损及国家财政开支，而2008年的金融危机则导致政府对美国各州的援助减少。

因此，美国各州和市政当局提高了从水到地产税等各方面的费用，美国人的收入因此缩水。同时，由于低通胀率和高失业率，雇主削减职位，保持加薪幅度在最小范围，并将攀升的医保费用转嫁给雇员。

阿拉巴马州伯明翰64岁的电器合同工谴责政界人士。他自称是保守派，对近期美国两党就提高美债上限的政治斗争表示愤怒。

“如果我有权力，我会冻结每个国会议员的银行账户……让他们去求职，了解外面的情况。我不关心整个政府是否会关闭，但军队除外。”

国会债务激辩进一步印证部分人认为两党制失灵的看法。美国有线电视新闻网（CNN）上周民调显示，77%的美国人称，华盛顿公选官员在两党提高美债上限的拉锯战中，其表现“就像被宠坏的孩子”。

24岁的Josh Greenwood从加州搬到纽约，目前在一家酒吧当服务员，他敦促奥巴马结束两党之争。“奥巴马应利用其权力和影响力，让大家都往一个方向努力。”（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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