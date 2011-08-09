9日盘後分析：现阶段不轻易言底

今日新华社、人民日报、中国证券报纷纷发表社论，管理层维稳意图明显，同时也为近期持续下挫的中国股市减压，受此影响，今日A股市场全天呈现探底回升态势，而其它亚太区市场也多呈现探底回升势头。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日新华社、人民日报、中国证券报纷纷发表社论，管理层维稳意图明显，同时也为近期持续下挫的中国股市减压，受此影响，今日A股市场全天呈现探底回升态势，而其它亚太区市场也多呈现探底回升势头。

受到昨夜美股大跌超过5%的影响，早盘沪深两市股指惯性大幅下探，其中沪综指盘中最低探至2437.68点，随後在地产、银行股的带动下，股指开始震荡回升，午後，沪综指一度翻红，但是由于量能配合不理想，使得技术反弹乏力，最终沪综指报收于2526.07点，以平盘报收。

最近几日，美债信用评级下调、新一轮金融危机是否降临等一系列问题吸引了国内的投资者的眼球，相反今日公布的7月份宏观经济数据反而有些受到“冷落”。

国家统计局今日公布7月宏观经济数据显示，居民消费价格(CPI)同比上涨6.5%，食品价格上涨14.8%；工业品出厂价格(PPI)同比上涨7.5%。CPI数据创37个月以来新高，显示通胀压力仍然严峻。

数据显示，受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动，中国7月CPI同比涨幅超越市场预期，创下37个月新高。不过分析师普遍认为，本月数据或已是强弩之末，以石油为首的国际大宗商品接连重挫及猪肉价格趋稳，CPI料逐步回落。

对于未来货币政策走向，一方面，在欧美经济前景高度不确定、疑云笼罩之际，中国央行可能会“投鼠忌器”，加息等进一步紧缩行动可能延後。另一方面，在美国可能推出新一轮量化宽松的预期下，为防止热钱的进一步流入，我国政府在采取货币政策时或较为谨慎，加息或上调存款准备金率将较为慎重。

从今日盘面观察，经过连续杀跌之後市场做空力量得到了集中的宣泄，虽然前期表现不佳的银行股今日力挺股指有政策维稳的嫌疑，但是其良好的估值优势恰恰成为当前资金暂时的避风港，在短线资金热捧下，权重板块引领大盘重新回到2500点上方。

笔者认为，海外主要经济体复苏前景不明，加剧了国内投资者的恐慌情绪，是造成近期国内市场下跌的直接原因。然而，对于相对独立的A股市场而言，国际市场暴跌带来的更多是心理压力。国内经济前景和未来政策取向依然是市场各方关注的核心。

操作上，建议投资者不宜盲目抢反弹，保持谨慎的同时控制好仓位，耐心 等待趋势进一步明朗。（完）

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