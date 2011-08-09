中国7月工业增速运行平稳 缓解经济硬着陆担忧

路透北京8月9日电---中国国家统计局周二公布,7月规模以上工业增加值同比增长14%,低于路透调查中值为14.6%.

1-7月,固定资产投资同比增长25.4%,略低于路透调查中值为25.5%.

中国7月社会消费品零售总额同比增长17.2%,略低于路透调查中值为17.6%,且7月社会消费品零售总额环比增长1.26%.

国家统计局稍早公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;同期,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.5%,路透调查中值为7.3%.

以下为市场人士的相关评论:

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

我们预计工业增加值到10月都会维持在13-14%左右,表明工业生产并没有出现继续下滑的态势,亦缓解了中国经济硬着陆的担忧.

基于通胀压力,消费增长受到制约,我们认为一直到今年四季度前都会维持在目前的水平.四季度随着传统消费季节的来临,会有所好转.

但只有在通胀大幅回落,且收入水平有稳定提高後,消费才会出现实质性上涨.

--民生证券宏观分析师 张磊:

7月规模以上工业增加值数据比较平稳,没有出现明显回落,如果PPI比较高时,投资增速还是比较高的,工业增速下滑与去库存和节能减排有关系,也与国内投资减缓有部分影响.当前投资环比增速可能由下滑逐渐转向趋稳.

固定资产投资仍是中国经济增长主要动力,年内平均25%仍是看的到,不会出现大幅投资回落.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

工业增加值14%,从同比增速来看虽然较上个月下降了1.1%,不过月环比仍有1%左右增长,与前几月基本持平,说明实体经济仍在正常增长.

城镇固定资产投资25.4%,与上个月相比略有回落,但环比是上涨,改变了上个月投资环比下降的趋势,表明保障房建设和水利建设抵消了商品房投资增速回落,部分打消了市场对未来投资大幅下降担忧.

从投资和工业增加值两项数据来看,中国经济软着陆的概率还是比较大,不过仍然受到外需较大的不确定性,因而预计接下来政策继续紧缩概率不大,预计以观察为主.

--华融证券宏观分析师 肖波

从工业增加值来看,同比涨幅稍有回落,环比虽有回升,但从回升力度看,还是呈现经济降温的特点.

固定资产投资数据符合预期,这两个数据配合起来看,经济在调控後平稳回落,过热状况得到明显控制,且回落未出现大波动.应该说宏观经济正在往趋好的方向发展.

--社科院金融所博士後 杜征征:

投资增速还是符合预期的,而且预计下半年,投资增速保持24.5%左右的增速是没有问题的,对于经济贡献度加大,所以国内经济增长也应无大碍.

但是我们认为投资保持较高增速下,对工业品、消费品价格的回落不利.总的看,下半年货币紧缩的态势可能很难出现大幅放缓,但对于中小企业或出现例如信贷支持等定向放松.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

从经济增长的数据来看,虽然7月份的工业增加值和投资增速都出现了不同程度的回落,但整体依然在高位运行.

未来几个月,外围经济体的负面影响可能会对中国国内经济造成一定的下行压力,但随着保障房建设的加速推进以及水利基础设施建设的大规模投入,投资增速仍能维持高位,经济增速大幅回落的风险不大.

--中国国际经济交流中心研究员张永军:

工业增加值增幅虽有放缓,但14%的增幅表明经济下滑还不是太快,目前唯一担心的外围环境的恶化超出想像,经济增速能否保持目前的速度有很大疑问.

中国以抗通胀为主的宏观调控政策也需要有所调整,至少先有一个政策预案,目前不是考虑何时加息,而是该考虑应不应该加息.尤其目前通胀可能会处于高位区域,消费难有明显起色,出口又增加很大不确定性,都为中国经济能否保持平稳增长蒙上阴影.

--华创证券宏观分析师 华中炜:

从目前的数据来看,经济运行依然比较正常,投资增速正在回落,经济未来应该是个软着陆的态势,不必过于悲观.预计投资增速的平稳下滑态势还要延续一段时间,一方面在于从紧政策下形成的资金约束,二是在当前情况下中小企业利润增速减弱,中小企业目前自主投资(如进行扩张产能、设备升级和技术改造)的动力在急剧下滑.

**相关背景**

--中国人民银行此前称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

--中国商务部数据显示,上周(7月25日至31日)在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落,表明居高不下的通胀压力又现松动迹象.

--中国国家发展和改革委员会称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

--在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进/丁淑琴

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