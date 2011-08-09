通用汽车在华推出宝骏630 主打二三线城市

路透北京8月9日电---通用汽车(GM.N)周二在华推出新品牌宝骏旗下首款汽车宝骏630。

在通用雪佛兰新赛欧获得成功的基础上，宝骏将对吉利汽车(0175.HK)等本土汽车商构成直接挑战，目前吉利汽车经济车型主导较小的城镇。

通用汽车发表声明称，宝骏630售价区间为6.28万-7.38万元，先期主打中国二三线城市。

声明称，该款车型也将逐渐推广至一线和四线城市，并透露中国各地已开设120个宝骏汽车销售点。

通用汽车从定价更高的别克和凯迪拉克车型持续盈利的同时，已开始加大进军内陆较小城市的力度，这部分地区正迅速取代沿海城市，成为汽车业增长的主要推动者。

宝骏630将搭载1.5升发动机，是上汽通用五菱计划未来几年推出的一系列车型的首款。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。