通用汽车在华推出宝骏630 主打二三线城市

中国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪--新华
路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京8月9日电---通用汽车(GM.N)周二在华推出新品牌宝骏旗下首款汽车宝骏630。
在通用雪佛兰新赛欧获得成功的基础上，宝骏将对吉利汽车(0175.HK)等本土汽车商构成直接挑战，目前吉利汽车经济车型主导较小的城镇。
通用汽车发表声明称，宝骏630售价区间为6.28万-7.38万元，先期主打中国二三线城市。
声明称，该款车型也将逐渐推广至一线和四线城市，并透露中国各地已开设120个宝骏汽车销售点。
通用汽车从定价更高的别克和凯迪拉克车型持续盈利的同时，已开始加大进军内陆较小城市的力度，这部分地区正迅速取代沿海城市，成为汽车业增长的主要推动者。
宝骏630将搭载1.5升发动机，是上汽通用五菱计划未来几年推出的一系列车型的首款。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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