人民币兑美元收创新高

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* 人民币兑美元即期收涨

* 恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转

* 客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑

路透北京8月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二即期收创新高.尽管全球再滑入衰退忧虑一度推动投资者大举买入美元避险,但此後投资者恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转,加上客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑.

交易员并表示,当前国际汇市波动较大,投资者心态比较脆弱,境内人民币汇价走势需要观察国际汇市的最新动向来判断.

"下午人民币有所走强,客盘对人民币有些需求,...也有境外盘的配合,欧元涨起来了.澳元也在大幅反弹."北京一银行交易员称.

该交易员并称,亚洲金融市场今天触底反弹,一方面是此前的恐慌情绪有所平复,也可能在于它们对自身经济评估还是较好.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4306 6.4305 6.4432 6.4335 6.4305 6.4360

瑞郎兑欧元周二飙升至纪录高位,投资者信心因股市持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.日圆走坚,美元兑商品货币走强,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎.

澳元和新西兰元周二尾盘从数月低点回升,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在今天稍晚公布进一步放松货币政策的臆测升温,尽管投资者仍迫切希望澳洲央行降息.

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4000/50 6.3770

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4350/80 6.4280

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水490点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3816元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良/杨淑祯

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