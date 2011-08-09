分析：债务危机相形见绌 全球化危机或成更大难题

路透伦敦8月8日电(记者 Peter Apps)---国际金融和政治体制的双重危机超出了目前正困扰西方世界的债务危机的范围，威胁到已运行20多年的全球经济模式的核心。

在依赖全球化模式实现经济成长多年後，各国似乎失去了对其的控制。

短期而言，这会使决策者在面对快速变化的市场和其他不可控体系时显得无能为力，这会削弱政府的权威，可能酿成更大范围的社会不满。

长期而言，已经有迹象显示，世界可能会重蹈上世纪三十年代的覆辙，退回到保护主义和政治两极分化的泥潭中。目前还没有明显的解决之道，某些潜在问题的积累已经日积月累了很长一段时间。

美国国防大学国家安全问题助理教授Celina Realuyo表示：“在经济衰退时期，各国往往倾向于孤立主义，远离全球化。”

“有鉴于在气候变化、全球金融体制、网络安全等任何问题上利益相关者数量的增加，传统意义上的主权国家如何在这些问题上发挥带头作用尚不清楚，更别提在全球范围达成一致。”

金融体系、互联网甚至是自然资源的供应链已悄然超越了国家控制的有效形式。

这些全球化工具造就了巨大财富，并推动全球经济以有争议的更高效率前行，但也可以迅速危及到掌权者。

正如埃及前总统穆巴拉克所意识到的那样，封杀互联网并不足以防止社会媒体对旨在推翻他的示威抗议起推波助澜的作用，世界上最强权的几个国家在控制市场和资金流方面正遭遇无助。

科技以及管制的放松使信息和资产得以在全球以前所未有的快速度传递，或许甚至比国家可能控制的速度还快，即使国家握有精密的法律、审查和其他控制手段。

在过去一年，全球货币估值已成为新的国际关系紧张源头，因主要国家互相指责对方通过“竞争性贬值”推动本国出口。

在互联网领域，各国担心对关键体系强有力的网络攻击可能会在某天引发战争，因围绕网络间谍战的口舌已经助长了彼此的不信任。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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