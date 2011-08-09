一货机俄远东坠毁 11人死--俄新社

路透莫斯科8月9日电---俄新社援引交通部门官员的话称，一架货机周二在雷达屏幕上消失後，在俄罗斯远东地区科雷马(Kolyma)坠毁，造成11人死亡。

这架安托诺夫12(Antonov-12)货机当时在飞往楚科塔(Chukotka)地区途中，在准备进行紧急迫降时，与空管部门失去联系。

搜救人员周二稍早已前往搜寻货机和机上人员。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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