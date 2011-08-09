调查：初级交易商认为美国经济衰退和出台QE3的机率上升

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透纽约8月9日电---路透调查结果显示,华尔街分析师对当局出台进一步量化宽松举措的预期升温,同时调降对经济增长的预估.一些分析师认为,美国联邦储备委员会(美联储)可能等不及到本月稍早在Jackson Hole举行年度会议,就要宣布下一轮宽松举措了.
在联邦公开市场委员会(FOMC)周二会後进行的这次调查中,20家初级交易商中有19家给出了回复.
初级交易商对美国国内生产总值(GDP)增长年率的预估中值,从上周五路透调查中的1.8%降至1.7%.上周五路透调查之前,美国劳工部宣布,该国7月非农就业岗位增加11.7万个,高于预期.
交易商对美联储在六个月内实施第三轮量化宽松(QE3)机率的预估中值从周五的27.5%上升至37.5%.
对未来一年中美国经济陷入衰退机率的预估中值,则从11月5日调查时的15%上升至30%.
两位分析师认为,美联储在推行QE3时会比较艰难,因为三位FOMC委员投票反对该委员会的最新决定.另有两位分析师称,如果金融市场状况严重恶化,美联储甚至可能会被迫在8月26日Jackson Hole会议前宣布QE3.(完)
--编译 徐文焰/兰秀娟;审校 高琦/徐文焰
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