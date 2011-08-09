金价振荡交投後收高但脱离纪录高点

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
* 金价触及近1,800美元的纪录高位,但在美联储公布政策决议後走势振荡
* 以欧元和英镑计价的黄金亦触及纪录高点
* ETF黄金持仓量也达到纪录高位
路透纽约8月9日电---金价周二连续第二日上扬,纽约盘初还触及纪录新高,但在美国联邦储备委员会(美联储)宣布将维持美国利率在低位後振荡交投,终场收高逾1%.
金价走势振荡,因黄金在过去两个交易日中上扬近5%,为2008年11月以来最佳的两日表现之一,此後投资者不时进行获利了结.
"我认为投资者自2008年以来精明了不少."PFGBest贵金属分析师Michael Daly表示,"他们认识到黄金在危机时期最容易变现,因此所有人现在都涌入金市."
自6月底以来,金价已上扬约13%.
现货金较周一收盘上涨约1.2%.其在盘中一度触及1,778美元上方的纪录高位,随後在美联储公布声明後交投于1,750美元上方.
以欧元、英镑和日圆计价的现货金亦触及纪录高位.
美国12月期金结算价报每盎司1,743美元,高于周一的1,713.20.在美联储声明发布後,期金一度升逾1,750美元并触及1,782美元的纪录高位.
一些市场人士称,从技术面看,黄金虽然略有回落,但似乎受到良好支撑,可能进一步上攻.
根据世界黄金协会(WGC)的数据,上市交易基金(ETF)的黄金持仓量连续上升12天,达到近7,000万盎司的纪录高点,约相当于2010年黄金总供应量的一半.这也反映出投资者对黄金投资的热情高涨.
现货银下挫约3.5%,每盎司略低于38美元.
现货铂金(白金)上扬大约2%至每盎司1,748美元左右.现货钯金攀升2.7%至每盎司约734美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。