朝鲜宣称不会改革开放

路透首尔8月9日电---朝鲜官方媒体《劳动新闻》周二称，朝鲜不会改革开放，并批评美国企图将自己的意志强加给朝鲜，以遏制社会主义。

但报导也在某种程度上间接地承认了其他国家早已说了几十年的一个判断，那就是朝鲜经济面临困难。

报导称：“帝国主义者和反动派所鼓吹的改革开放，并不是将朝鲜经济从困境中解救出来的良方。”

几十年前朝鲜经济还强于韩国，自从苏联1991年解体後，朝鲜的经济一直走下坡路。

然而朝鲜一直坚持“主体思想”，即主要依靠自己力量解决问题。

因朝鲜寻求制造核武器和远程导弹，一直受到外界社会的制裁。

但呼吁朝鲜经济改革的不光是美国和韩国，其主要的盟友中国也希望朝鲜打开国门。

但朝鲜坚持称不会在美国的压力下进行改革，《劳动新闻》称：“帝国主义不会改变他们的制度，但竭尽所能强迫其他人转向由他们指定的道路。”

“他们不断升级的强迫朝鲜民主主义共和国进行‘改革’和‘开发’的举动，是对我们主权的疯狂侵犯、对我内政的无耻干预，是赤裸裸的践踏国际法。”（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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