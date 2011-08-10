中国第一艘航母周三早首次试水

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透北京8月10日电---中国第一艘航母周三早首次出海试航，此举可能在国内点燃爱国热情，但引发国外对中国海上雄心的担忧。
该艘航母期待已久的首次亮相，仅是中国打造发挥地区影响力的航母计划的第一步。
据新华社消息，中国首艘航母“周三早离开辽宁省大连港船坞，进行出海航行试验。”报导指出此次仅是未完工的航母平台的航行试验。
报导称：“军方消息人士称，按照试验计划，首次出海试验时间不会太长。”
“试航归来後，航母将继续接受改装和测试工作。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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