美联储承诺低利率至少再维持两年

* 美联储承诺超宽松货币政策至少再持续两年

* 美股大涨

* 三张反对票意味着内部存在分歧

路透华盛顿8月9日电---美国联邦储备委员会(美联储)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动,此举提振股市反弹.

投资者仍不确定,美联储维持极低利率至2013年中期的承诺是否足以激励萎靡不振的经济复苏.

美联储内部有三位决策者不同意上述决定,为1992年以来持反对观点人数最多的一次,一些投资者也担心这种内部分歧的新迹象.

但美联储的举措带动股市上涨,并推低短期美国公债收益率至纪录低位.

由于担心美国经济和欧洲债务危机,同时受到美国债信评级遭下调的冲击,股市从上周尾段开始一路下行.

分析师称,对美国经济仍存在许多疑虑,美联储称在展望下调中反映了一些担忧情绪.

不过美联储承诺其在考虑进一步政策举动,其中很可能包括扩大资产购买计划,则带来些许宽慰.

"如果有必要采取行动,他们会这样做,"Bulltick Capital Markets新兴市场固定收益研究部主管Alberto Bernal表示."他们目前没有采取行动,是因为他们不想传递出明确的恐慌信号."

市场目前将关注美联储主席贝南克在即将到来的Jackson Hole会议上的年度讲话,以找寻美联储可能会在9月召开的政策会议上进一步放宽政策的线索.

有关美联储刺激经济的政策充斥太多不确定性,因利率已经非常低.日本就是前车之鉴,多年来一直维持低利率,经济并没有明显增长.

美联储在政策声明中称,美国经济增长步伐要远较预期疲弱,并称通胀在可见的未来仍将受到控制.美联储补充道,失业率只会逐步下降,目前在9.1%.

"声明对于经济前景的看法非常负面,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说道.

"除了在可见的将来维持超低利率外,美联储特别指出，他们认为当前的经济疲软态势持续的时间要长于此前预期."

三位联邦公开市场委员会(FOMC)委员投票反对美联储的决定,他们是达拉斯联储总裁费希尔,明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔和费城联储总裁普洛瑟,他们希望低利率承诺不要包含具体时间.

"该委员会目前预计,就资源利用率较低和中期通胀前景低迷的经济环境来看,可能有必要将极低的联邦基金利率至少维持至2013年中以後,"美联储称.

美联储还重申了将到期证券回笼资金再投资的政策,但未给出此举具体时间框架.

YCM Net Advisors首席投资策略师Michael Yoshikami表示,"这显示美联储愿意在需要的时候采取行动.他们肯定没有关上第三套量化宽松政策的大门."

**这就够了吗?**

美联储决定公布之时恰逢金融市场动荡不安,因为在美国债信评级遭调降後,市场对全球经济的忧虑加剧.此外,市场仍担心,欧洲努力为债务高企的意大利和西班牙铺设安全网,可能不足以避免大范围的信贷市场动荡.

为了安抚市场的剧烈波动,七国集团(G7)的财长和央行总裁周日举行了电话会议,随後发布声明称,G7已做好确保全球稳定的准备.

官员们原本一直指望,随着在日本自然灾害後中断的供应链逐步恢复,欧洲债务问题因各国政府努力走上财政可持续道路而平静下来,以及美国企业和消费者信心逐步回暖,今年下半年美国经济增长将加速.

但上述预期,以及美联储之前2.7%-2.9%的2011年经济成长预估,在近几周里似乎变得越来越过于乐观了.(完)